ВСУ несколько раз ударили по перевозившему людей автобусу в российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз ударили по пассажирскому микроавтобусу с людьми в Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Автобус, попавший под удары, перевозил сотрудников предприятия на автодороге «Погар—Гремяч». Его водитель после атаки решил увести транспорт от повторного удара и направился до блок-поста отряда «БАРС-Брянск», где пассажирам могут оказать помощь.

«Во время эвакуации пассажиров из поврежденного автобуса украинские нацисты нанесли еще один целенаправленный удар. В результате террористических действий ВСУ, к сожалению, ранены водитель и четверо пассажиров автобуса и два бойца бригады "БАРС-Брянск"», — сказал губернатор.

По данным Минобороны, в ночь на 12 сентяблря над Брянской областью сбили 85 летательных аппаратов. Помимо этого, под удар попали 12 других регионов, среди которых Смоленская, Ленинградская, Новгородская, Орловская и Московская области.