Губернатор раскрыл подробности об атаке ВСУ на граничащий с Подмосковьем регион

Константин Лысяков
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Калужской области в ночь на 12 сентября средства противовоздушной обороны сбили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территориях Кировского, Спас-Деменского, Тарусского, Боровского и Жуковского района, а также города Обнинска. Подробности об атаке на граничащий с Подмосковьем регион раскрыл губернатор Владислав Шапша в Telegram.

Кроме того, на окраине Калуги сбитый дрон повредил три гражданских автомобиля отдыхавших у водоема граждан. Городская администрация окажет помощь владельцам машин.

«На местах работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал Шапша.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении над регионами в ночь на пятницу 221 беспилотника ВСУ. 18 из них сбили в Калужской области.

