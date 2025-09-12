Силовые структуры
09:38, 12 сентября 2025Силовые структуры

Две несовершеннолетние россиянки жарили зефир на Вечном огне

В Свердловской области проверят детей, жаривших зефир на Вечном огне
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Матросов / РИА Новости

В Свердловской области прокуратура заинтересовалась детьми, жарившими зефир на Вечном огне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, вечером 11 сентября две несовершеннолетние девочки в Каменске-Уральском находились на Мемориале Воинам-рабочим, где пожарили зефир на Вечном огне.

Следователи устанавливают личности подростков. В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего. Сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям законных представителей детей и органам системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что готовившие на Вечном огне в российском регионе «повара» попали под следствие.

