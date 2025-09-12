Россия
04:04, 12 сентября 2025Россия

Санкт-Петербург атаковали беспилотники

Дрозденко: Силы ПВО отражают атаку беспилотников в Петербурге и Ленобласти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗадержка рейсов Пулково

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram.

Он уточнил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают дроны в Волосовском, Тосненском, Гатчинском, Ломоносовском и Всеволожском районах региона, а также в Пушкинском районе Петербурга.

В некоторых местах зафиксировано падение обломков БПЛА. Другие подробности не приводятся.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково ввели план «Ковер». Сообщалось о задержке восьми рейсов на вылет, еще три отменили.

