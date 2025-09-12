Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
02:56, 12 сентября 2025Путешествия

В Пулково ввели план «Ковер»

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге введен план «Ковер»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

В международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге введен план «Ковер» из-за украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, были задержаны на вылет восемь рейсов, еще три отменены. «Также прямо сейчас борт Тбилиси — Санкт-Петербург кружит в районе города Бокситогорск и еще один самолет — в районе Лодейного поля, рейс из Батуми», — пишет Shot.

Ранее в Ленинградской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Губернатор Александр Дрозденко предупреждал о возможном снижении скорости мобильного интернета в связи с сохраняющейся угрозой.

Тем временем средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили беспилотники, летевшие на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении девяти дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал ошибкой прилет дронов в Польшу

    В Минпросвещения обозначили норму часов для домашнего задания у школьников

    Вице-президент США понес гроб с телом убитого активиста Кирка

    Врач намеренно вызывал остановку сердца у пациентов

    В Пулково ввели план «Ковер»

    Россиянам рассказали о следующих длинных выходных

    Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице

    Польшу после инцидента с дронами уличили в хитром шаге

    Обеспокоенная плохим сексом девушка прочитала дневник бойфренда и узнала неприятную правду

    На Западе обвинили Россию в боязни Израиля бомбить одну из арабских стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости