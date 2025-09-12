В Пулково ввели план «Ковер»

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге введен план «Ковер»

В международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге введен план «Ковер» из-за украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, были задержаны на вылет восемь рейсов, еще три отменены. «Также прямо сейчас борт Тбилиси — Санкт-Петербург кружит в районе города Бокситогорск и еще один самолет — в районе Лодейного поля, рейс из Батуми», — пишет Shot.

Ранее в Ленинградской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Губернатор Александр Дрозденко предупреждал о возможном снижении скорости мобильного интернета в связи с сохраняющейся угрозой.

Тем временем средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили беспилотники, летевшие на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении девяти дронов.