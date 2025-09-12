Угроза атаки дронов нависла над российским регионом

Губернатор Дрозденко: В небе над Ленобластью появилась угроза атаки БПЛА

В небе над Ленинградской областью объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко, опубликовав пост в своем Telegram-канале.

Кроме того, он также предупредил жителей о том, что возможно снижение скорости мобильного интернета в связи с сохраняющейся угрозой.

Ночью в пятницу, 12 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о перехвате двух дронов, пытавшихся атаковать Москву. Вскоре столичный градоначальник сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили еще два БПЛА.

Незадолго до этого стало известно о налете беспилотников ВСУ на Смоленск. По информации Shot, в городе прозвучали от пяти до восьми взрывов, очевидцы заметили в небе вспышки.