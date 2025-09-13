«Низший уровень юмора». Зумеры восстали против миллениалов и издеваются над их шутками. Почему поколение Z не считает их смешными?

В TikTok и Instagram стали популярны видео с высмеиванием юмора миллениалов

В 2025 году на свет появились дети нового поколения — бета, а в мемах набрала серьезные обороты война зумеров с миллениалами. Все началось с того, что представители поколения Z принялись высмеивать типичный юмор старших товарищей, чем побудили их записывать ответные ролики. Возникло противостояние, в котором зумеры и миллениалы иронизируют над стереотипными чертами друг друга и в комментариях спорят о том, чей образ жизни и чье чувство юмора лучше. В ссоре зумеров с миллениалами разбиралась «Лента.ру».

«Мне поплохело»

«Как правильно шутить как миллениалы: во-первых, 50 процентов всех шуток должны быть про "Гарри Поттера" — а то и 70 процентов. Добавляйте отсылку на "Гарри Поттера" или сериал "Друзья" везде, где только можно», — заявила в своем видео TikTok-блогерша с ником dananesvit. К типичному юмору миллениалов она также отнесла шутки про чрезмерную любовь к кофе и шаурме, иронию над своим возрастом и постоянные упоминания о бывших партнерах.

Максимально преувеличивайте свое потребление кофеина, ведь это вершина комедии. Скажите, что это ваша пятая кружка за день и у вас по венам течет кофе. Эту шутку повторяйте на работе каждый день

Даночка Несвит блогерша

«Не забываем шутки про интровертов и ненависть к людям», «Обязательно мем: "за день до зарплаты" с любой картинкой типа бутерброда со льдом», «Еще шутки про самодиагноз ментальных заболеваний, шутки про то, сколько им приходится принимать таблеток», — продолжили высмеивать миллениалов в комментариях к ролику.

Пользователи TikTok добавили, что миллениалы обожают вставлять в беседах фразу про «магию вне Хогвартса», шутить на тему своей уникальности и использовать бесхитростные мемы с животными, которые сопровождаются подписями в духе «я в понедельник» и «я вечером в пятницу». Зумеры считают подобный юмор несмешным и кринжовым.

В большинстве своем ролики про юмор миллениалов очень похожи: чаще всего представителей этого поколения изображают нелепыми и отставшими от современных трендов людьми, которые продолжают использовать бородатые шутки в полной уверенности, что этот юмор до сих пор актуален

В частности, зумеры приписывают миллениалам выходящую за рамки адекватного любовь к мемам-баянам — таким как «нельзя просто так взять», «узбагойся», «дратути», «у меня лапки» или «давай до свидания». Еще одним признаком классического юмора миллениалов в соцсетях назвали слово «Карл», которое когда-то было модно вставлять в конце фраз, чтобы продемонстрировать свое возмущение или недоумение из-за происходящего.

В махровые баяны, горячо любимые миллениалами, зумеры записали не такие уж старые мемы — например, сочли устаревшей заставку Directed by Robert B Weide, которая в 2018 году была популярна для описания нелепых ситуаций.

Нельзя так просто взять и не пошутить про Гарри Поттера

пользовательница TikTok

Зумеры считают, что миллениалы используют устаревшие мемы Изображение: Memepedia

По утверждениям блогеров-зумеров, миллениалы любят позиционировать себя слегка инфантильными: к примеру, шутить над тем, что в возрасте 30+ они все еще не повзрослели и вместо взрослых дел смотрят мультфильмы и едят «печенько».

Постоянные шутки про печенье, как утверждается в подобных роликах, — едва ли не главная отличительная черта миллениала. Например, блогеры уверяют, что миллениалы регулярно используют когда-то популярную в соцсетях фразу «Переходи на сторону зла, у нас есть печеньки»

«Я не могу с этого "Карл", меня чуть ли не выворачивает каждый раз, когда от кого-то его слышу», «Почему у миллениалов вайб шуток Петросяна?», «Я понял, низший уровень юмора — это миллениализм», «Мне поплохело», «Я думала, что меня так некоторые люди раздражают и все они похожи, а это просто миллениалы», — продолжали издеваться над представителями старшего поколения пользователи TikTok.

Все миллениалы рождаются с неловким юмором?

пользовательница TikTok

«Вы не особенные»

«Ребята, буквально никто так не шутит», «Они реально думают, что миллениалы перестали заходить в интернет после 2014 года?», «Скажите, эти миллениалы сейчас с нами в одной комнате?», «Да никто из миллениалов так сейчас себя не ведет, все адаптируются к новой действительности», — возмутились миллениалы мемами о своем поколении.

Многие из комментаторов заверили, что слова вроде «печенько» и «узбагойся» в последний раз слышали в 2010-е годы. Другие шутили, что миллениалы уже не могут позволить себе гиперпотребление кофе, поскольку из-за этого у них теперь возникает тахикардия и гипертония. А фантастичной саге о Гарри Поттере, как отметили некоторые представители этого поколения, всегда предпочитали сериал «Бригада», фильмы «Бумер» и «Брат».

Открою секрет: миллениалы так шутили только в молодости, сейчас они все соскуфились и вместо «Гарри Поттера» обсуждают начальника, удочки и зимнюю резину

пользователь Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

«У зумеров нет чувства юмора, и они пытаются хотя бы так высасывать шутки», «Такое ощущение, что самое доброе и понимающее поколение зумеров просто хочет найти козла отпущения, чтобы выместить свои комплексы», «У зумеров необъяснимая обсессия на миллениалах», — сердились миллениалы.

«Как же меня достали зумеры. Вы не особенные, вы просто юные. Что вообще за прикол хейтить за возраст? Вы все там будете. Если повезет», — обратился к представителям поколения Z блогер-миллениал с ником ivan_wasss. А некоторые, чтобы уязвить младшее поколение, обратили внимание на тот факт, что миллениалы успели взять ипотеку под невысокий процент.

Зумеры смеются над миллениалами, которые пьют кофе, при том что сами на 99 процентов состоят из жижки с энергосом по акции

пользователь Instagram

Помимо того, в TikTok и Instagram родился ответный тренд: миллениалы стали высмеивать манеры и стиль зумеров, обвиняя их в необразованности, неспособности концентрировать внимание на одной теме и чрезмерном увлечении интернетом. «Юмор зумеров — это либо шутки про юмор миллениалов, либо что-то вроде "пельмени варятся под кислотную музыку"», «У зумеров есть только один тренд: искать тренды там, где их нет», — смеялись они.

Ты проснулся в теле зумера. Посмотрел на механические часы, ничего не понял. Покекал с мема «шесть четыре». Пошел на работу, поплакал, что опять никто не хочет платить миллион за то, что ты просто есть. Снял стотысячный reels про миллениала с одними и теми же шутками про «печенько» в надежде все-таки разбогатеть пользовательница Instagram

Конфликт поколений

Хотя откровенно высмеивать миллениалов зумеры начали относительно недавно, представители двух поколений спорят в соцсетях уже давно и по множеству вопросов. Пожалуй, самый животрепещущий — это отношение к работе: миллениалы обычно обвиняют младших товарищей в том, что они смотрят на работу через розовые очки и хотят высоких доходов за минимальные усилия, а зумеры, в свою очередь, считают, что миллениалы не отстаивают свои интересы и сами виноваты в том, что им не платят больше.

Миллениалы: «Помогите, коллеги-зумеры не хотят работать!» Также миллениалы: «Сейчас десять раз покурим, reels посмотрим, Wildberries полистаем, посмолтокаем у кулера, а там уже и вечер, а там уже и домой».

пользователь X с ником vlad_dfe

Подмечают в сети и более мелкие различия между зумерами и миллениалами, от предпочтений в носках (для первых — высокие, для вторых — низкие) до поведения при съемке видео (считается, что миллениалы в начале записи всегда делают паузу в несколько секунд).

В соцсетях обсуждают «зумерский взгляд» — привычку смотреть в глаза с отсутствующим видом и вести себя неприветливо Кадр: @persh_nastya

Одна из таких деталей в поведении, неизменно вызывающая жаркие дискуссии в соцсетях, — так называемый «зумерский взгляд» (или же gen Z stare): представители этого поколения при общении с незнакомцами часто смотрят собеседникам прямо в глаза с отсутствующим выражением лица, особенно если слышат глупый вопрос. Утверждается, что особенно часто «зумерский взгляд» можно встретить в сфере услуг.

Некоторые блогеры пытались объяснить феномен «взгляда зумеров». По их мнению, дело в том, что у поколения Z хуже развиты коммуникативные навыки из-за того, что они проводят много времени в интернете

Различия в юморе зумеров и миллениалов в соцсетях тоже попытались разложить по полочкам — например, по мнению блогерши с ником iamsuperlena, поколение Z простому юмору предпочитает пост- и метаиронию, поскольку они выросли в интернете, где было очень много одинаковых и предсказуемых мемов и шуток.

«Если миллениальские мемы комментируют жизнь, то зумерские комментируют сам феномен мема. Это уже не шутка, это пародия на шутку. Если в мемах миллениалов хоть какой-то смысл еще сохранялся, то у зумеров чем рандомнее, тем смешнее. Рандом буквально стал синонимом слова "смешно"», — заявила блогерша. По ее словам, в мемах зумеров юмористический эффект достигается за счет полного отсутствия смысла.

На самом деле [пост- и метаироничные мемы] смешны не потому, что это ирония над иронией, а потому, что это непредсказуемый абсурд. Абсурд, который нельзя предугадать

пользователь Instagram в ответ на видео блогерши iamsuperlena

Среди зумеров популярны абсурдные мемы Изображение: @foxichra / TikTok

«Не трогать миллениалов»

Насмешки над миллениалами из-за любви к устаревшему юмору критиковали многие зумеры. «Миллениалы просто прикольные. У них есть несмешные шутки, но они очень добрые», «Я не могу осуждать миллениалов и рофлить над ними, моя личность буквально формировалась ими», «Не трогать миллениалов, мы буквально росли в интернете, созданном ими, они легенды», — заступились некоторые из них за миллениалов.

Я на самом деле такую теплую любовь питаю к миллениалам и миллениальским штукам, они будто старшие друзья, которых в детстве считаешь крутыми пользовательница TikTok

Многие зумеры также назвали мемы-баяны, которые они считают горячо любимыми миллениалами, комфортным и милым юмором, а самих миллениалов — «комфортиками», с которыми приятно и легко общаться. Другие же заверили, что хотя они и относятся к поколению Z, но шутят точно так же, как в видео про миллениалов.

«Я вроде зумер, но шутки миллениалов такие родные, как часть души», «Почему я вроде как зумер по теории поколений, при этом я вырос на этих шутках и половину из них использую?» — писали они.

Дратути? Я зумер, мне 21 год, и это мем моего детства. По-моему, люди, делающие видео про миллениалов, сами особо не понимают, кто такие зумеры, миллениалы и так далее пользовательница TikTok

В действительности мемы-баяны востребованы не столько у миллениалов, сколько у людей разных возрастов, которые не погружены глубоко в интернет-культуру, считают другие комментаторы. А некоторые и вовсе призвали отказаться от теории поколений — по их мнению, рассказы о серьезных различиях между людьми разных возрастов ничем не обоснованы.