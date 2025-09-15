Россия
Глава приграничного региона России рассказал о «тяжелых новостях» после атаки ВСУ

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область, жертвами стали две женщины
Две женщины стали жертвами удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в Telegram в понедельник, 15 сентября.

«Тяжелые новости из Грайворонского округа», — написал он. Удар пришелся по селу Головчино. Еще три человека получили ранения.

Кроме того, утром 15 сентября не стало еще одного жителя Белгородской области, пострадавшего при атаке Вооруженных сил Украины 25 апреля. С тех пор он находился в больнице.

В ночь на 15 сентября ВСУ атаковали Белгородскую область группой беспилотников. По данным Минобороны России, средствами противовоздушной обороны было сбито шесть дронов. Идет ли речь об одной из этих атак в сообщении Гладкова, не уточняется.

