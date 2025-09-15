Россия
16:34, 15 сентября 2025

Медведь раскопал десятки могил и съел останки в российском регионе

В Челябинской области медведь раскопал десятки могил и съел останки
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Tatsuo Nakamura / Shutterstock / Fotodom

В Челябинской области медведь раскопал могилы, а затем съел останки. О происшествии в российском регионе сообщает Telegram-канал Mash.

Зверя заметили на Уреньгинском кладбище в Златоусте. Он раскопал десятки могил и съел останки людей.

Известно, что Минэкологии области выдало разрешение на отлов медведя. Егеря и охотники уже начали разыскивать животное, однако попытки пока безуспешные. Местонахождение зверя установить не удается.

Помимо того, в конце августа еще один медведь разрыл могилы и съел останки усопших в поселке Солнечный Хабаровского края. Кладбище тогда закрыли до 30 сентября.

Ранее стало известно, что житель Иркутской области голыми руками отбился от медведя и пять километров шел за помощью. Инспекторы Бурприроднадзора увезли его на катере в больницу в Северобайкальск. Врачи обработали и зашили раны.

