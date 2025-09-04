Россия
13:45, 4 сентября 2025

Россиянин голыми руками отбился от медведя и пять километров шел за помощью

KP.RU: Житель Иркутской области голыми руками отбился от медведя
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Житель Иркутской области голыми руками отбился от медведя и пять километров шел за помощью. Об этом стало известно KP.RU.

В конце лета россиянин поехал в отпуск на озеро Байкал. В один из дней он пошел гулять по экотропе Фролихинского заказника. Преодолев около семи километров вглубь леса, мужчина неожиданно оказался лицом к лицу с медведем. Отдыхающий не растерялся и дал отпор хищнику. Не выдержав серии ударов руками и ногами, зверь убежал в лес.

Раненому россиянину пришлось пройти около пяти-семи километров до туристической базы. Инспекторы Бурприроднадзора увезли его на катере в больницу в Северобайкальск. Врачи обработали и зашили раны. Медики констатировали, что медведь нанес иркутянину лишь незначительные царапины.

Ранее сообщалось, что житель Якутии убежал от медведя и пять дней бродил по тайге.

