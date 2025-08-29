Россия
17:28, 29 августа 2025Россия

Россиянин почти неделю выживал в тайге после встречи с медведем

Житель Якутии убежал от медведя и пять дней бродил по тайге
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Служба спасения Якутии»

В Якутии местный житель почти неделю выживал в тайге после встречи с медведем во время сбора ягод. Об этом сообщила Служба спасения Республики Саха в Telegram.

Как стало известно, 56-летний мужчина пропал в лесу около села Большой Хатыми еще 24 августа. Сначала его искали родственники, а 27 августа подключились спасатели. Россиянина обнаружили спустя пять дней с момента исчезновения в 10 километрах от населенного пункта. Он пояснил, что убегал от медведя и потерялся.

К посту прикреплены фотографии со спасшимся мужчиной. На них видно, что он не пострадал. В службе спасения также сообщили, что в медицинской помощи россиянин не нуждался.

Ранее в лесу Нижегородской области нашли пропавшую 110-летнюю женщину. Пенсионерка вышла из дома и исчезла 14 августа. На ее поиски отправился 85-летний сын. Выяснилось, что женщина три дня бродила по лесам и искала дорогу домой.

