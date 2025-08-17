Россия
16:06, 17 августа 2025Россия

В российском лесу нашли пропавшую 110-летнюю пенсионерку

В лесу Нижегородской области нашли 110-летнюю пенсионерку Анастасию Юрченко
Мария Винар

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В лесу Нижегородской области нашли пропавшую 110-летнюю женщину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

14 августа пенсионерка Анастасия Юрченко вышла из дома в Арзамасском районе российского региона и не вернулась. На поиски бросился ее 85-летний сын, подключив волонтеров. Выяснилось, что женщина три дня бродила по лесам и искала дорогу домой. В настоящий момент с ней все хорошо.

Уточняется, что Юрченко забывает события предыдущего дня, но при этом с легкостью может рассказать, что произошло полвека назад.

Ранее сообщалось, что в Большесельском округе Ярославской области мать с пятью детьми пропали в лесу. Глава муниципального округа Алексей Шутов заявил, что поиски семьи ведутся непрерывно, спасатели прочесывают все участки леса.

