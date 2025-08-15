Россия
14:29, 15 августа 2025

В России в лесу пропала женщина с пятью детьми

В Ярославской области в лесу пропала женщина с пятью детьми
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Большесельском округе Ярославской области мать с пятью детьми пропала в лесу. Об этом сообщил глава муниципального округа Алексей Шутов в соцсети «ВКонтакте».

«В деревне Высоково Большесельского округа в лесу заблудилась семья: женщина и пятеро несовершеннолетних детей. Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее найти их и вернуть домой», — написал он.

Как отметил глава округа, поиски пропавшей семьи ведутся непрерывно, спасатели прочесывают все участки леса. Для более эффективного поиска специалисты используют беспилотники и поисковых собак. В поисках участвуют сотрудники полиции, волонтеры, егеря и местные чиновники.

Ранее в Якутии пенсионер заблудился в лесу и выжил, проведя пять дней в дикой природе. Спасателям мужчина рассказал, что поддерживал силы тем, что смог найти в чаще. В ожидании помощи он ел ягоды и запивал их водой из луж.

