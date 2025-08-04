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12:36, 4 августа 2025Россия

В России пенсионер провел в лесу почти неделю на ягодах и воде из луж

Житель Якутии выжил в лесу, пять дней питаясь ягодами и запивая их водой из луж
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал URA.RU

В Якутии пенсионер заблудился в лесу и выжил, проведя пять дней в дикой природе. Об этом сообщает Ura.ru в Telegram.

Мужчина пропал 30 июля, с тех пор о его судьбе ничего не было известно. Обнаружить россиянина удалось только 4 августа. К тому времени он сильно ослаб и едва мог говорить.

Спасателям мужчина рассказал, что поддерживал силы тем, что смог найти в чаще. В ожидании помощи он ел ягоды и запивал их водой из луж.

Ранее в Подмосковье в лесу обнаружили пенсионера, который пропал на несколько дней. В его поисках участвовали как спасатели, так и волонтеры. Когда на берегу пруда нашли куртку россиянина, к поискам подключили водолазов. Однако тревожные опасения не подтвердились — спустя три дня пенсионера нашли.

ЖЗЛ
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