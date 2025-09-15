РИА Новости: В Черкасской области сотрудники ТЦК избили тяжелораненого бойца ВСУ

В поселке Стеблев Черкасской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) избили тяжелораненого бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время попытки принудительной мобилизации. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Ветеран ВСУ, списанный после тяжелого ранения, увидел на улице разбросанные вещи, брошенный велосипед и услышал крики о помощи, доносящиеся из автомобиля на литовских номерах. Открыв дверь авто, он получил в лицо струю из газового баллончика, а после был жестоко избит. Неизвестные били его в область шеи и затылка, где у него еще остались швы после ранения», — рассказал представитель силовых структур.

Ранее сотрудники ТЦК мобилизовали викария Новокаховской епархии епископа Нововоронцовского Серафима. Вместе с ним также был задержан иеромонах Гавриил. В тот же день они оказались на полигоне в Ровенской области.