Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:52, 15 сентября 2025Силовые структуры

Силовики сообщили об избиении сотрудниками ТЦК раненого бойца ВСУ

РИА Новости: В Черкасской области сотрудники ТЦК избили тяжелораненого бойца ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В поселке Стеблев Черкасской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) избили тяжелораненого бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время попытки принудительной мобилизации. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Ветеран ВСУ, списанный после тяжелого ранения, увидел на улице разбросанные вещи, брошенный велосипед и услышал крики о помощи, доносящиеся из автомобиля на литовских номерах. Открыв дверь авто, он получил в лицо струю из газового баллончика, а после был жестоко избит. Неизвестные били его в область шеи и затылка, где у него еще остались швы после ранения», — рассказал представитель силовых структур.

Ранее сотрудники ТЦК мобилизовали викария Новокаховской епархии епископа Нововоронцовского Серафима. Вместе с ним также был задержан иеромонах Гавриил. В тот же день они оказались на полигоне в Ровенской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Грузии заявил о дружбе с Украиной

    Силовики сообщили об избиении сотрудниками ТЦК раненого бойца ВСУ

    Над правительственными зданиями Польши сбили дрон

    Военкоры сообщили о прорыве ВС России на лиманском направлении

    Екатерина Варнава снялась в трусах

    На Западе назвали причины мощи России в СВО

    В Польше оценили возможность участия в конфликте с Россией

    Кадыров отреагировал на интервью Пугачевой

    Путин оценил эффективность усилий по снижению инфляции

    Мужчинам назвали три неочевидных причины импотенции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости