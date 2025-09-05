Бывший СССР
На Украине мобилизовали епископа

На Украине сотрудники ТЦК мобилизовали епископа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

На Украине сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов — прим. «Ленты.ру») мобилизовали епископа, пишет Telegram-канал «Украина.ру».

По его данным, викария Новокаховской епархии епископа Нововоронцовского Серафима забрали 2 сентября. Вместе с ним также был задержан иеромонах Гавриил. В тот же день они оказались на полигоне в Ровенской области.

Серафима распределили во второй батальон воинской части в Ровенской области. «Всего за два дня священнослужитель УПЦ был насильно мобилизован и зачислен в ряды ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее одесские военкомы не смогли войти в открытую дверь и упустили уклониста. Представители ТЦК погнались за парнем, но не смогли пройти через калитку из-за непонимания, в какую сторону она открывается. За несколько секунд до этого через те же ворота пробежал молодой человек.

