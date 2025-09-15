Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:56, 15 сентября 2025Бывший СССР

Названы сроки готовности Киева вести боевые действия

Царев: Киев рассчитывает продолжать боевые действия максимум еще два года
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Киев рассчитывает продолжать боевые действия на Украине максимум еще два года. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, его слова приводит РИА Новости.

«Киев считает, что конфликт продолжится еще максимум два года. На это и рассчитан текущий мобилизационный резерв. То есть те, кому сейчас 22, под мобилизацию не попадут. Однако к остальным примут самые строгие меры», — заявил бывший парламентарий.

Царев также отмечает, что нынешние власти не беспокоятся о различных проблемах в социальной сфере, например, о демографической проблеме. Главная цель — воевать, резюмирует Царев.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предположила, что вооруженное противостояние на Украине продлится «еще пару лет».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ лишились спутниковой связи Starlink по всей линии фронта. Что произошло?

    Российский фондовый рынок упал

    Появились подробности о состоянии найденных родителями отравившихся российских школьниц

    76-летняя женщина поссорилась с соседом из-за кошки и выстрелила ему в лицо из ракетницы

    В США задержали двух мужчин за попытку подрыва журналистов

    КНДР уличили в попытке атаковать Южную Корею с помощью ИИ

    Лукашенко высказался о политике стран Запада в отношении Белоруссии и России

    Вице-президент США проведет шоу погибшего соратника Трампа

    55-летняя Кэтрин Зета-Джонс пришла на премию в полупрозрачном платье без бюстгальтера

    Названы неочевидные признаки сексуальной химии между людьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости