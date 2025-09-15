Царев: Киев рассчитывает продолжать боевые действия максимум еще два года

Киев рассчитывает продолжать боевые действия на Украине максимум еще два года. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, его слова приводит РИА Новости.

«Киев считает, что конфликт продолжится еще максимум два года. На это и рассчитан текущий мобилизационный резерв. То есть те, кому сейчас 22, под мобилизацию не попадут. Однако к остальным примут самые строгие меры», — заявил бывший парламентарий.

Царев также отмечает, что нынешние власти не беспокоятся о различных проблемах в социальной сфере, например, о демографической проблеме. Главная цель — воевать, резюмирует Царев.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предположила, что вооруженное противостояние на Украине продлится «еще пару лет».