10:05, 11 сентября 2025Мир

Каллас назвала «реалистичный» сценарий конфликта на Украине

Каллас: Конфликт на Украине будет продолжаться еще пару лет
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предположила, что конфликт на Украине будет продолжаться еще пару лет. Ее слова приводит агентство EFE.

В беседе с журналистами Каллас предложила два сценария развития событий: реалистичный и пессимистичный.

«Я думаю, что реалистично то, что эта война будет продолжаться еще пару лет. К сожалению, усилия по установлению мира, в том числе и усилия президента [США Дональда] Трампа, не принесли никаких результатов», — сказала она.

Пессимистичный сценарий, по мнению главы евродипломатии, будет заключаться в том, что Украине придется уступить свои территории.

Каллас добавила, что во многом развитие событий будет зависеть от реакции Европы.

Ранее Кая Каллас заявила, что решение о судьбе замороженных в европейских странах активов России необходимо принять до заключения мирного соглашения по Украине.

