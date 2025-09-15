Бывший СССР
В Кремле допустили провал встречи Путина и Зеленского при одном условии

Песков: Встреча Путина и Зеленского окажется бесполезной без подготовки
Встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским окажется бесполезной без предварительной подготовки. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сама по себе встреча, пройди она в неподготовленном режиме, она будет абсолютно бесполезна», — подчеркнул он.

По словам Пескова, Москва настаивает на тщательной подготовке к встрече на высшем уровне. Он подчеркнул, что должны быть зафиксированы заранее подготовленные наработки, которые необходимо сделать на экспертном уровне.

Пресс-секретарь российского лидера также оценил призывы Киева к немедленной встрече на уровне глав государств. По его словам, такие заявления направлены на эмоции.

