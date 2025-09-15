Кремль оценил призывы к незамедлительной встрече Путина и Зеленского

Песков: Призывы к немедленной встрече Путина и Зеленского направлены на эмоции

Призывы к немедленной встрече российского президента Владимира Путина и Владимира Зеленского «направлены на эмоции». Так заявления о необходимости срочно организовать переговоры России и Украины на высшем уровне оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что результата экстренно организованной встречи без должной подготовки не будет.

Есть призывы к встрече незамедлительной, но скорее это направлено на эмоциональный эффект Дмитрий Песков

Ранее Зеленский заявил, что, несмотря на неприязнь, его встреча с главой российского государства необходима, однако отказался приезжать в Россию.