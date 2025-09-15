Бывший СССР
«Нам это нужно, даже если мы не любим друг друга». Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным

Александра Степашкина
Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Он считает, что это необходимо, несмотря на взаимную неприязнь.

«Иногда нам это нужно. Даже если мы не любим лиц [друг друга]», — сказал украинский глава.

Трамп рассказал о ненависти между Путиным и Зеленским

«Они ненавидят друг друга настолько, что почти не могут разговаривать, они неспособны разговаривать друг с другом», — сказал президент США Дональд Трамп.

Кроме того, американский лидер назвал удивительным тот факт, что, когда Путин хочет пойти на переговоры, Зеленский — не хочет и наоборот. Он отметил, что сейчас Зеленский хочет начать переговоры по урегулированию, а Путин якобы «под вопросом».

При этом украинский лидер подчеркнул, что согласен как на двустороннюю встречу с российским президентом, так и на трехстороннюю, в которой принял бы участие глава Белого дома.

Зеленский готов к встрече с Путиным, но не в России

«Я сказал [президенту США Дональду Трампу]: послушайте, господин президент, я готов к любой встрече, но не в России», — сказал Зеленский. Он добавил, что не может приехать в Москву, пока Украина «каждый день подвергается ракетным обстрелам и атакам».

Украинский президент заявил, что Путин может приехать в Киев. По его словам, Москву как место встречи предложили лишь для того, чтобы ее отложить.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов считает, что затягивание переговорного процесса обернется для Зеленского поездкой уже не в Москву, а в Магадан для «явки с повинной».

