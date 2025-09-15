«Они неспособны разговаривать друг с другом». Трамп решил вести диалог Путина и Зеленского

Трамп допустил, что будет вести диалог Путина и Зеленского из-за их неприязни

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не могут общаться из-за неприязни, которую испытывают друг к другу. Об этом заявил глава США Дональд Трамп.

В связи с этим американский лидер допустил, что все переговоры об урегулировании украинского конфликта ему придется вести самому.

Они ненавидят друг друга настолько, что почти не могут разговаривать, они неспособны разговаривать друг с другом Дональд Трамп президент США

При этом Трамп раскрыл, что переговоры руководителей России и Украины состоятся в рамках трехсторонней встречи с участием США. «Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро», — заверил глава Белого дома.

Зеленский обиделся на Трампа

Ранее Зеленский высказал обиду на своего американского коллегу за отказ пригласить представителей Киева на саммит на Аляске. По мнению политика, переговоры с главой Белого дома прошли в пользу российского лидера. «Жаль, что Украины там не было, потому что, я думаю, президент Трамп дал Путину то, что тот хотел», — сказал он.

Позднее Зеленский согласился на встречу лидеров в любом формате по предложению Трампа. Украинский лидер подчеркнул, что Киев готов поддержать переговоры для урегулирования конфликта с Россией, а США, в свою очередь, могут «подтолкнуть к диалогу» Москву. При этом он повторил свой тезис, что Киев рассчитывает только на саммит на высшем уровне, масштаб переговоров «технических команд» его не устроит.

В свою очередь, Трамп упрекнул Зеленского в том, что тот не слишком быстро согласился на переговоры об урегулировании. По словам главы Белого дома, для танго нужны двое. Он назвал удивительным тот факт, что Путин хочет пойти на переговоры, Зеленский — не хочет, и наоборот.

В США снова задумались об ужесточении антироссийских санкций

Накануне Трамп высказался об антироссийских санкциях Европы, назвав их слишком слабыми. Он призвал страны Старого света ужесточить ограничения. «Я готов ввести санкции, но они должны ужесточить свои санкции, чтобы те соответствовали моим действиям», — сказал он. До этого Трамп пообещал ввести «серьезные санкции» против России при выполнении двух условий. По его словам, для этого страны Североатлантического альянса должны сделать то же самое, а также перестать покупать российскую нефть.

На фоне этого стало известно, что американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и конгрессмен Брайан Фицпатрик планируют связать новые санкции против России с законопроектом о финансировании правительства США. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выразил готовность ввести новые рестрицкии в отношении Москвы, но при этом отметил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент страны.