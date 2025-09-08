Зеленский обиделся на Трампа за отказ пригласить Украину на Аляску

Президент Украины Владимир Зеленский обиделся на своего американского коллегу за отказ пригласить представителей Киева на саммит на Аляске. Свое разочарование он выразил в интервью телеканалу ABC.

По мнению политика, переговоры с главой Белого дома прошли в пользу российского лидера Владимира Путина.

«Жаль, что Украины там не было, потому что, я думаю, президент Трамп дал Путину то, что тот хотел», — сказал Зеленский.

Переговоры Путина и Трампа прошли 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в формате «три на три». К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф, к Путину — глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков. Беседа продлилась 2 часа 45 минут.

5 сентября Трамп заявил своим советникам, что не намерен портить отношения с российским коллегой. Он также не ввел санкции, которыми угрожал Москве в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине.

