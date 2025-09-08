Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:31, 8 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский обиделся на Трампа за отказ пригласить Украину на Аляску

Зеленский: Жаль, что Трамп отказался пригласить Украину на саммит на Аляске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский обиделся на своего американского коллегу за отказ пригласить представителей Киева на саммит на Аляске. Свое разочарование он выразил в интервью телеканалу ABC.

По мнению политика, переговоры с главой Белого дома прошли в пользу российского лидера Владимира Путина.

«Жаль, что Украины там не было, потому что, я думаю, президент Трамп дал Путину то, что тот хотел», — сказал Зеленский.

Переговоры Путина и Трампа прошли 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в формате «три на три». К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф, к Путину — глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков. Беседа продлилась 2 часа 45 минут.

5 сентября Трамп заявил своим советникам, что не намерен портить отношения с российским коллегой. Он также не ввел санкции, которыми угрожал Москве в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава ДНР раскрыл подробности атаки ВСУ на донецкий парк

    Гигантское существо таинственного происхождения вынесло на пляж

    Зеленский назвал победой для Украины сохранения хотя бы каких-то территорий

    Над российским регионом сбили украинский беспилотник

    Генпрокуратура заявила о злоупотреблениях при формировании тарифов ЖКХ

    В Китае разработали «мини-снаряд» для советского пулемета

    В Турции рассказали о попытке Ермака и Сырского дать взятку Линдси Грэму

    Названы требуемые компаниями от фрилансеров навыки

    В Санкт-Петербурге теплоход врезался в мост

    ХАМАС согласилось сесть за стол переговоров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости