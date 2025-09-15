Мир
02:01, 15 сентября 2025Мир

Трамп призвал Европу ужесточить санкции против России

Трамп назвал санкции Европы против России недостаточно жесткими
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Francis Chung / Pool via CNP / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп счел слишком слабыми антироссийские санкции Европы. Его цитирует ТАСС.

Американский лидер призвал европейские страны ужесточить ограничения против России. «Я готов ввести санкции, но они должны ужесточить свои санкции, чтобы те соответствовали моим действиям», — сказал он.

Ранее Трамп пообещал ввести «серьезные санкции» против России при выполнении двух условий. По его словам, для этого страны Североатлантического альянса должны сделать то же самое, а также перестать покупать российскую нефть.

На фоне этого стало известно, что американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и конгрессмен Брайан Фицпатрик планируют связать новые санкции против России с законопроектом о финансировании правительства США.

