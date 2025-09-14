Мир
В США захотели вписать санкции против России в новый законопроект

Politico: Линдси Грэм хочет вписать санкции против РФ в финансовый законопроект
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и конгрессмен Брайан Фицпатрик намерены связать новые санкции против России с законопроектом о финансировании правительства США. Об этом сообщил портал Politico со ссылкой на Грэма.

Ранее Трамп заявил, что США введут «серьезные санкции» против РФ. «Я готов ввести санкции, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России», — уверяет политик.

