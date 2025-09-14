Мир
21:15, 14 сентября 2025

Спикер Палаты представителей США озвучил свою позицию по санкциям против России

CBS: Джонсон выразил готовность ввести санкции против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kyle Mazza / CNP for NY Post / Global Look Press

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выразил готовность ввести санкции против России, но при этом отметил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент страны Дональд Трамп. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS.

По словам Джонсона, время для антироссийских санкций «уже давно наступило». «В конгрессе есть большой аппетит к этому. Поэтому мы готовы работать с Белым домом и нашими коллегами в сенате, чтобы добиться этого», — сказал он, подчеркнув, что «отчаянные времена требуют отчаянных мер».

Ранее Трамп пригрозил России «серьезными санкциями». Он уточнил, что введет их, если все страны НАТО поступят таким же образом и прекратят покупать российскую нефть.

