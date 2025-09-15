Трамп обозначил сроки встречи Путина и Зеленского

Трамп: Переговоры Путина и Зеленского с участием США пройдут относительно скоро

Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоятся относительно скоро. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп, передает ТАСС.

Он уточнил, что они пройдут в рамках трехсторонней встречи с участием США. «Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро», — сказал глава государства.

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский настолько ненавидят друг друга, что это мешает им общаться. В связи с этим он допустил, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине ему придется вести самому.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждал о возможной эскалации ситуации после трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. Он намекнул, что плохо подготовленная встреча может изменить ситуацию.