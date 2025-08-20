Лавров предупредил об опасности ухудшения ситуации после трехсторонней встречи

Встреча лидеров России, Украины и США не должна привести к ухудшению ситуации в урегулировании конфликта, поэтому необходимо ее тщательно подготовить. Об опасности подрыва дипломатических усилий в результате трехсторонней встречи предупредил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Когда речь идет о встречах на высшем уровне, необходимо самым тщательным образом их подготовить на всех предшествующих ступенях, чтобы саммиты не оборачивались ухудшением ситуации», — заявил дипломат.

Он добавил, что в настоящий момент Россия готова продолжать переговоры по урегулированию, и намекнул, что плохо подготовленная встреча может это изменить.

Ранее Лавров назвал детским лепетом слова европейских лидеров о неспровоцированном нападении России на Украину. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа понимает коренные причины конфликта.