Зеленский согласился на встречу лидеров в любом формате по предложению Трампа

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на встречу лидеров в любом формате по предложению американского коллеги президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что Киев готов поддержать переговоры для урегулирования конфликта с Россией, а США, в свою очередь, могут «подтолкнуть к диалогу» Москву.

«Мы готовы к предложению президента Трампа: трехсторонний формат, затем двусторонний или наоборот. Но должны быть лидеры, а не технические команды», — заявил Зеленский.

Ранее американский лидер упрекнул Зеленского в том, что тот не слишком быстро согласился на переговоры об урегулировании. По словам главы Белого дома, для танго нужны двое. Он назвал удивительным тот факт, что когда президент России Владимир Путин хочет пойти на переговоры, Зеленский — не хочет и наоборот. Трамп отметил, что сейчас Зеленский хочет начать переговоры по урегулированию, а Путин якобы «под вопросом».

