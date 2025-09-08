Зеленский назвал одно условие встречи с Путиным

Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным не в России

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, однако она должна пройти не в России. Об этом он заявил в интервью ABC News.

«Я сказал [президенту США Дональду Трампу]: послушайте, господин президент, я готов к любой встрече, но не в России», — отметил политик.

При он подчеркнул, что согласен как на двустороннюю встречу с российским лидером, так и трехстороннюю, в которой принял бы участие глава Белого дома. Он добавил, что был бы рад, если бы на встрече присутствовал Трамп.

Ранее президент Украины отклонил предложение Владимира Путина провести переговоры в Москве и пригласил его посетить Киев. По его словам, российский лидер предложил Москву в качестве места встречи, чтобы ее отложить.