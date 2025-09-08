Бывший СССР
В России назвали трусостью и глупостью отказ Зеленского приехать в Москву

Рогов назвал трусостью и глупостью отказ Зеленского приехать в Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Koehler / Globallookpress.com

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в комментарии РИА Новости назвал трусостью и глупостью отказ Владимира Зеленского приехать в Москву.

По мнению чиновника, политик стремится затянуть боевые действия ради личной выгоды, прячась за спинами своего народа. «У Зеленского не хватает ума понять, что это его, возможно, последний шанс для общения с официальной Москвой», — добавил он.

Рогов выразил мнение, что затягивание переговорного процесса обернется для Зеленского поездкой уже не в Москву, а в Магадан для «явки с повинной».

6 сентября Зеленский отклонил предложение президента России Владимира Путина о встрече в Москве. Он также позвал российского лидера в Киев для переговоров.

