13:28, 15 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на обучение литовских школьников работе с БПЛА

Колесник призвал реагировать на обучение школьников Литвы работе с БПЛА
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Обучение литовских школьников взаимодействию и созданию беспилотников (БПЛА) может говорить о наступательных планах республики, так как дроны по большей части предназначены не для обороны, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так политик в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал данные газеты Le Parisien о том, что учащиеся средней и старшей школы Литвы в течение четырех лет будут изучать сборку, программирование и управление беспилотниками.

«Дроны больше все-таки наступательное оружие. Здесь ни о какой обороне речи идти не может — они очень четко нацеливаются. (…) Надо быть нам настороже и всегда смотреть, что происходит в Литве, тем более что Литва через реку Неман», — сказал Колесник.

По его мнению, республика готовится к военному конфликту с Россией. Он отметил, что Москве необходимо что-то противопоставить литовским беспилотникам и другим видам вооружений.

«Надо реагировать на все и понимать, как этому можно противостоять. Ничего не вижу в том, что дроны туда поставляются — это продолжение той политики, которая была», — подытожил депутат.

В августе The Guardian со ссылкой на правительство республики писало о том, что в Литве детей научат собирать и управлять дронами из-за России. В рамках совместной инициативы министерств обороны и образования планируется обучить более 22 тысяч человек, в том числе школьников, навыкам использования беспилотников в рамках расширения подготовки гражданского сопротивления.

