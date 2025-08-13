Бывший СССР
В Литве будут обучать управлять дронами детей

The Guardian: В Литве начнут обучение детей управлению дронами
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Литве детей научат собирать и управлять дронами из-за России. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на правительство республики.

«Во вторник правительство заявило, что в рамках совместной инициативы министерств обороны и образования оно надеется обучить более 22 тысяч человек, включая школьников, навыкам использования беспилотников в рамках попытки расширить подготовку гражданского сопротивления», — пишет издание.

Главной целью этого решения является «для противодействия любой будущей угрозе со стороны России», уточняет The Guardian.

Ранее в России обвинили страны Прибалтики в подготовке ударов по нескольким российским регионам. Экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин заявил, что так западные страны хотят захватить природные ресурсы России.

