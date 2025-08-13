Мамыкин: Прибалтика может нанести удар по Псковской и Ленинградской областям

Западные страны хотят захватить природные ресурсы России, убежден экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин. Своими мыслями на этот счет он поделился с «Царьградом».

По его словам, провокаций в первую очередь стоит ждать на западе РФ, а также в Белоруссии.

«Я абсолютно уверен, что мы станем свидетелями военной провокации в Псковской области, в Смоленской области, в Витебской области Республики Беларусь. Аналогичной той, что была устроена ВСУ в Курской области», — считает Мамыкин.

Он также призвал страну готовиться к этому. Так, в первую очередь надо уделить особое внимание странам Прибалтики, так как Латвия находится всего в 60 километрах от Пскова. В этой связи Мамыкин напомнил, что страна еще в 2022 году провела учения с использованием HIMARS на дистанции в 100 километров. Тоже касается и Эстонии, которая также может атаковать российские регионы, включая Ленинградскую область.

Говоря о Литве, экс-депутат отметил, что она может выбрать своей целью Белоруссию.

«Абсолютно точно Европа готовится к войне с Россией. Тут не надо лелеять никаких надежд», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Прибалтике русскоязычные дети и эмигранты из России подверглись травле в интернете, местные правоохранители не предпринимают меры для защиты пострадавших.