Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:13, 11 августа 2025Интернет и СМИ

В Прибалтике началась травля русскоязычных детей

В Прибалтике русскоязычные дети подверглись травле в интернете
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

В Прибалтике русскоязычные дети и эмигранты из России подверглись травле в интернете, местные правоохранители не предпринимают меры для защиты пострадавших. Об этом сообщили «Известия».

Отмечается, что злоумышленники действуют в Латвии, Литве и Эстонии по одной и той же схеме. Администраторы приглашают детей в закрытое сообщество, обещая показать что-то интересное. После этого на жертву выливается масса негатива, а авторы публикуют фото несовершеннолетних, сопровождая публикации оскорблениями.

Ситуацией заинтересовались российские правоохранители. Выяснилось, что одним из организаторов травли является украинец Ярослав Овсюк, скрывающийся под псевдонимом Белая Роза.

Ранее в России предложили временно отправлять в учебно-воспитательную спецшколу тех детей, которые неоднократно участвовали в травле и применяли физическое насилие к другим детям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Землетрясение в Турции обрушило десятки зданий. Под завалами оказались люди

    Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил работу

    Россиянка описала особенности жизни в Гонконге фразой «у меня культурный шок»

    В Прибалтике началась травля русскоязычных детей

    Карту «Мир» временно перестанут принимать в одной стране

    Самый опасный медведь в мире покалечил трех женщин на ферме

    Пытающаяся оживить отношения с мужем женщина предложила ему эксперимент и разочаровалась

    В российском городе прогремело несколько взрывов

    Названа польза утренней чашки кофе или чая

    США предрекли землетрясение и цунами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости