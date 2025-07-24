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09:10, 24 июля 2025Россия

В России участвующих в травле детей захотели временно перемещать в спецшколы

«Ведомости»: Участвующих в травле детей могут временно перемещать в спецшколы
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России предложили временно отправлять в учебно-воспитательную спецшколу тех детей, которые неоднократно участвовали в травле и применяли физическое насилие к другим детям. Это следует из положений законопроекта о противодействии буллингу в школах, который разрабатывался с 2022 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с содержанием законопроекта.

Отправить в спецшколы детей-агрессоров смогут при соблюдении двух условий: при согласовании с родителями ребенка и при соответствующем заключении центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ППМС). Учреждения, куда направят детей, могут находиться в ведении Минпросвещения или региональных органов власти. Точные сроки пребывания детей в таких учреждениях в документе не прописаны.

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С агрессором, как следует из текста проекта, могут также провести профилактическую работу по решению региональной комиссий по делам несовершеннолетних. Специалисты помогут ребенку научиться без негатива общаться со сверстниками и корректировать свое поведение. Авторы проекта также предложили применять к гражданам, которые участвуют в травле детей, нормы уголовного, гражданского и административного законодательства.

Законопроект определяет, как отличить буллинг от рядового конфликта — ему присущи систематичность, преднамеренность и уничижающий характер действий. Документ, который предлагает внести изменения в законы об основных гарантиях прав ребенка, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также об образовании, могут внести в Госдуму на этой неделе.

В 2024 году депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому предлагается посылать школьных буллеров и их родителей на курс для исправления. Курс исправления предполагает, что школьнику и его родителям назначат работу с психологом, а также участие в социальных и волонтерских проектах. Решение о назначении такого курса будет принимать Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

ЖЗЛ
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