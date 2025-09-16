Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:23, 16 сентября 2025Культура

Анна Семенович решила организовать скромную свадьбу в следующем году

Анна Семенович призналась, что хочет скромную свадьбу в кругу друзей и коллег
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович собирается выйти замуж за предпринимателя Дениса Шреера в следующем году. О том, как пара хочет провести свадьбу, сообщает Пятый канал.

Известно, что Семенович решила организовать скромную, но веселую церемонию в кругу близких друзей и коллег. Жених певицы признался, что еще не выбрал кольцо. «Но у меня есть в голове идейка», — отметил он.

Сейчас пара ждет, когда завершится бракоразводный процесс Шреера в Германии — еще до встречи с Семенович он был женат и воспитывал сына.

«Кто в Европе жил, особенно в Германии, знает, что это достаточно долгий процесс. В Германии немцы для спасения демографии не дают сразу развестись. Сначала надо прожить определенное время отдельно, потом подать на развод и так далее», — объяснил бизнесмен.

Ранее Семенович похвасталась дорогим ремонтом, который провела в своей московской квартире. Она переехала туда из загородного дома вместе с женихом, так как ей неудобно добираться на работу по пробкам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Болгарии арестовали российского бизнесмена

    В Испании пригрозили бойкотировать «Евровидение» в случае участия Израиля

    Фитнес-тренер дала советы по тренировкам женщинам старше 50 лет

    В России упали продажи спиртного

    Россиянин планировал вывезти в Турцию чертежи скрипок и попал под уголовное дело

    Москвичей предупредили о новой волне активности клещей

    Падение российского фондового рынка затянулось

    Секс со школьницами обернулся для молодого россиянина колонией

    В Раде заговорили о выборах на Украине

    Появились подробности о ситуации с нашествием акул в Египте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости