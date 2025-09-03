Экономика
01:26, 3 сентября 2025

Семенович похвасталась дорогим ремонтом в квартире

Певица Семенович показала новый ремонт в коридоре и гостиной своей квартиры
Полина Кислицына (Редактор)

Певица Анна Семенович похвасталась дорогим ремонтом, который провела в своей квартире. Кадры обновленного интерьера показал Telegram-канал «Звездач».

Артистка продемонстрировала, как преобразились гостиная и прихожая в ее дома. По информации источника, знаменитость не поскупилась на большую хрустальную люстру стоимостью 50 тысяч рублей и беговую дорожку за 169 тысяч рублей, а также кресла, картину и другие предметы в помещении. Интерьер, за исключением пола коричневого оттенка, выполнен в пастельных тонах.

«Ребята, зашла домой... Посмотрите, какая у меня люстра висит! Боже мой! Хрусталь, батюшки, как красиво! Боже, какая красота, а когда в этих зеркалах отражается шикарная женщина — это еще краше втройне!», — заключила звезда.

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала обладательницей квартиры на западе Москвы.

