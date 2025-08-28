Экономика
16:48, 28 августа 2025Экономика

Загитова купила квартиру в Москве

Фигуристка Алина Загитова купила квартиру на западе Москвы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова купила квартиру в Москве. Об этом стало известно StarHit.

По информации неназванных источников издания, недвижимость спортсменки расположена на западе столицы, в одном из жилых комплексов застройщика «Самолет». Уточняется, что она не один месяц присматривалась к разным районам города, прежде чем сделала свой выбор. Несколько дней назад звезда посетила офис компании и подписала договор купли-продажи. Стоимость квартиры и ее площадь на данный момент неизвестны.

Ранее актриса Юлия Такшина рассказала об обмане подрядчиков, из-за некачественной работы которых ей пришлось снести почти достроенный дом и начать возводить его заново.

