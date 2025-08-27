Экономика
00:06, 28 августа 2025

Известная актриса рассказала об обмане при строительстве дома

Актриса Такшина заявила, что снесла новый дом и стала отстраивать его заново
Полина Кислицына

Известная актриса Юлия Такшина рассказала, что снесла новый дом и стала отстраивать его заново после обмана подрядчиков. Подробностями она поделилась в интервью изданию «7Дней».

Звезда сериала «Не родись красивой» призналась, что по незнанию допустила множество ошибок в строительстве и потратила столько денег, сколько хватило бы на строительство двух домов, а также упустила много времени. «Везде, где можно было меня обманывать, меня обманули. И после пяти лет строительства, когда дом был готов, отштукатурен и можно было уже вносить мебель, мы все снесли и строим заново», — сообщила артистка.

Она отметила, что полученный негативный опыт научил ее выбирать профессионалов, даже если их работа обойдется дороже, и держать ухо востро на стройке. «Тебе скажут: вот, мы тебе все построили. И ты видишь, что все прекрасно, а на следующий день, когда строители уходят, у тебя начинает все сыпаться, отваливаться. У меня такое впечатление, что многие, у кого где-то что-то не сложилось, сегодня идут в строители, потому что очень востребованы, хорошо получают. Однажды ко мне приехали строители на таких крутых "мерседесах" и "ауди", что я со своей "судзуки" выглядела как нищебродка», — добавила Такшина. В заключение актриса уточнила, что сейчас ей удалось найти хорошего инженера, который занимается стройкой с нуля.

Ранее стало известно, что певица Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Герасимович) продала недвижимость в Москве на 141 миллион рублей.

