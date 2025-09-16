Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:43, 16 сентября 2025Из жизни

Кладоискатель нашел древнюю золотую монету после шести лет неудач

Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Великобритании мужчина нашел в поле древнюю золотую монету с помощью металлоискателя. Об этом он рассказал в TikTok.

По словам кладоискателя, он наткнулся на ценную монету после шести лет неудач. «Боже, я правда не могу в это поверить», — поделился эмоциями мужчина.

Золотой статер — античная монета, которую чеканили в Древней Греции и Лидии с V века до нашей эры до середины I века нашей эры Ее также использовали кельтские племена.

Материалы по теме:
Король динозавров. Как барон из румынской глуши стал первым в мире угонщиком самолета, великим ученым и шпионом
Король динозавров.Как барон из румынской глуши стал первым в мире угонщиком самолета, великим ученым и шпионом
18 декабря 2021
«Он нашел нечто среднее между свиньей и слоном» Что заставило ученых со всего мира изменить свою жизнь ради динозавров?
«Он нашел нечто среднее между свиньей и слоном»Что заставило ученых со всего мира изменить свою жизнь ради динозавров?
19 декабря 2021
«Приоткрыть завесу тайны» В России решили клонировать мамонтов. Зачем это нужно и как это будет происходить?
«Приоткрыть завесу тайны»В России решили клонировать мамонтов. Зачем это нужно и как это будет происходить?
17 декабря 2021

С одной стороны статера часто изображались мифологические персонажи, а с другой — символы города. Упоминание об этой монете есть в Евангелии от Матфея.

Ранее сообщалось, что в Великобритании кладоискатель нашел уникальную англо-саксонскую монету VII века с изображением танцующего человека и безграмотной надписью. Она является самой ранней англо-саксонской монетой, обнаруженной в Восточной Англии.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НЛО разнес дом в Польше. В Варшаве через неделю разобрались: это была американская ракета

    Суд арестовал подбросившего свиную голову к мечети россиянина

    В Японии лидером партии станет ИИ

    Названы принявшие участие в военных учениях «Запад-2025» страны

    Психолог объяснил желание Седоковой ретушировать свои детские фото

    Путин в камуфляже и с пистолетом в руках попал на видео

    Кладоискатель нашел древнюю золотую монету после шести лет неудач

    Путин раскрыл цель военных учений «Запад-2025»

    Перечислены шесть неочевидных признаков проблем с почками

    Путин в военной форме посетил полигон Мулино

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости