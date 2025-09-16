МАК опубликовал предварительный отчет о крушении самолета под Тындой

МАК опубликовал предварительный отчет о крушении самолета Ан-24 под Тындой

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о крушении самолета Ан-24 под Тындой в конце июля этого года, передает РИА Новости.

Предварительные выводы выпущены в соответствии с пунктом 2.4.12 Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации и пунктом 7.4 Приложения 13 к Конвенции о Международной гражданской авиации (ИКАО). В документе содержится информация, поступившая в комиссию на данный момент.

В МАК уточнили, что продолжается сбор и анализ информации о подготовке экипажа, проводится оценка его действий в аварийной ситуации, а также оценка работоспособности систем самолета. По завершении расследования будет выпущен окончательный отчет.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, потерпел крушение в Амурской области 24 июля. Обломки воздушного судна обнаружили на склоне горы в 15 километрах от Тынды в труднодоступной местности. На борту были 6 членов экипажа и 42 пассажира. На месте падения самолета нашли бортовые самописцы.

