Поисковые работы на месте крушения Ан-24 в Приамурье завершились

Спасатели завершили поисковые работы на месте крушения Ан-24 в Амурской области

МЧС России завершило поисковые работы на месте крушения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что спасателями проведены расчистка и обследование места крушения и прилегающей территории. Также в министерстве рассказали, что специалисты продолжают помогать семьям не выживших пассажиров.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков предположил, что к крушению Ан-24 в Приамурье могли привести погодные условия. Он считает, что дезориентировать экипаж могла низкая облачность.

В свою очередь, экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов считает, что у крушения Ан-24 могли быть десятки причин.

Пассажирский самолет авиакомпании «Ангара» потерпел крушение в Амурской области в четверг, 24 июля. Обломки самолета обнаружили в 15 километрах от Тынды.