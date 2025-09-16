Рогов рассказал об ударах по ВСУ в пригороде Запорожья

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации ударили по позициям украинских войск в пригороде Запорожья. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Точные прилеты были в селах Кушугум и Балабино — ближайшем пригороде Запорожья», — рассказал Рогов.

Он добавил, что удары были нанесены по местам расположения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Рогов сообщил, что власти Украины начали подготовку к эвакуации жителей южной части города Запорожья, так как опасаются приближения ВС России.