Российские туристы прошедшим летом массово устремились на отдых в три страны Африки

Прошедшим летом российские туристы массово устремились на отдых в три африканские страны — Египет, Марокко и Тунис. Об этом говорится в исследовании «МегаФона», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, интерес к африканским направлениям в 2025 году вырос на 38 процентов. В Азии существенный прирост популярности показал Вьетнам, а в тройке лидеров также оказались Китай и Таиланд. При этом в общем турпотоке самыми востребованными направлениями оказались Турция, Белоруссия, Казахстан, Абхазия и Грузия.

«В Европе чаще посещали Литву, Италию и Румынию, но в рейтинг по самой заметной динамике они не попали — его возглавили Польша (плюс 32 процента), Монако (плюс 31 процент) и Ирландия (плюс 26 процентов)», — указано в исследовании.

Кроме того, специалисты выяснили, что отдых россиян за границей сократился с 10 до 7 дней, но при этом теперь соотечественники выезжают из страны чаще.

Ранее стало известно, что россияне устремились на отдых в бархатный сезон в Турцию, Египет и ОАЭ, а самый дорогой тур семья туристов приобрела по цене автомобиля.