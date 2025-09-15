Самый дорогой тур в бархатный сезон обошелся семье россиян по цене автомобиля

Самый дорогой тур в бархатный сезон обошелся семье россиян в 2,2 миллиона рублей

Россияне устремились на отдых в бархатный сезон в Турцию, Египет и ОАЭ, а самый дорогой тур обошелся семье туристов по цене автомобиля. Об этом говорится в исследовании «Росгосстраха» и сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что речь идет о туре в турецкий Кемер для семьи из трех человек. Его стоимость составила 2,2 миллиона рублей. Самым дешевым путешествием стала поездка из Ярославля в Санкт-Петербург за 15 тысяч рублей.

Специалисты также рассказали, что средняя стоимость поездки в Турцию в 2025 году выросла с 232 тысяч рублей до 246 тысяч рублей. «Средний чек на туры в Турцию, Египет и ОАЭ в 2025 году увеличился, что связано с ростом цен на международные поездки. Для путешественников, предпочитающих отечественные курорты, средняя стоимость тура по России осталась на уровне 93 тысячи рублей, а для самых бюджетных вариантов путешествий цены туров стартуют от 15 тысяч рублей», — говорится в исследовании.

Ранее россиянам раскрыли самые доступные направления для путешествий по стране в бархатный сезон. На первом и втором местах в списке расположились Иркутск и Барнаул.