Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:41, 11 сентября 2025Экономика

Среднюю цену легковушки с пробегом подсчитали

«Автостат»: Подержанная легковушка в РФ в среднем стоит 1,43 миллиона рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В последний месяц лета 2025 года средняя цена легкового автомобиля с пробегом в РФ составила 1,43 миллиона рублей. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то снижение стоимости оценивается в четыре процента.

Кроме того, был составлен список из пяти самых популярных подержанных иномарок, которые можно купить примерно за полтора миллиона рублей. Оказалось, что за такие деньги чаще всего продаются 4-летние Kia Rio и Hyundai Solaris. Также предлагаются 6-летняя Renault Arkana, 7-летние Kia Ceed и Toyota Corolla, 8-летняя Hyundai Creta.

В начале июля сообщалось, что за полгода в России снизились цены на легковые автомобили с пробегом. Если в конце декабря прошлого года такое транспортное средство в среднем обходилось примерно в 1 481 000 рублей, то на исходе июня 2025 года сумма упала до 1 427 000 рублей. Таким образом, подержанная легковушка подешевела на 54 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «После Украины будет Балтия». Конгресс США одобрил новую военную помощь Украине. Почему ее назвали провалом противников Киева?

    В России резко высказались о давшей интервью Пугачевой

    Внук Шарля де Голля рассказал о желании переехать в Москву

    В России выступят сразу несколько иностранных групп

    Российская авиакомпания раскрыла направления из Краснодара после открытия аэропорта

    Наушники Apple признали незаконными в Европе

    Более сотни россиян оказались в «водном плену» на борту севшего на мель теплохода

    США захотели лишить Европу российского энергоносителя

    Женщина переехала коллегу на парковке и пришла на работу как ни в чем не бывало

    Официальный курс доллара подняли выше 85 рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости