Среднюю цену легковушки с пробегом подсчитали

«Автостат»: Подержанная легковушка в РФ в среднем стоит 1,43 миллиона рублей

В последний месяц лета 2025 года средняя цена легкового автомобиля с пробегом в РФ составила 1,43 миллиона рублей. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то снижение стоимости оценивается в четыре процента.

Кроме того, был составлен список из пяти самых популярных подержанных иномарок, которые можно купить примерно за полтора миллиона рублей. Оказалось, что за такие деньги чаще всего продаются 4-летние Kia Rio и Hyundai Solaris. Также предлагаются 6-летняя Renault Arkana, 7-летние Kia Ceed и Toyota Corolla, 8-летняя Hyundai Creta.

В начале июля сообщалось, что за полгода в России снизились цены на легковые автомобили с пробегом. Если в конце декабря прошлого года такое транспортное средство в среднем обходилось примерно в 1 481 000 рублей, то на исходе июня 2025 года сумма упала до 1 427 000 рублей. Таким образом, подержанная легковушка подешевела на 54 тысячи рублей.