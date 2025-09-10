Россиянам раскрыли доступные направления для путешествий по стране в бархатный сезон

Иркутск вошел в список доступных направлений для путешествий в бархатный сезон

Аналитики сервиса бронирования отелей «Отелло» раскрыли россиянам самые доступные направления для путешествий по стране в бархатный сезон. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

На первом и втором месте в списке расположились Иркутск и Барнаул — в этих городах средняя стоимость за ночь в отеле составляет не более четырех тысяч рублей. Также в топ-10 вошли Махачкала, Тверь, Томск, Минеральные Воды, Красноярск, Уфа, Лазаревское и Владимир. В этих городах и курортах средняя стоимость ночи не превышает пять тысяч рублей.

Кроме того, в исследовании говорится, что отправиться в путешествие в бархатный сезон планируют 42 процента россиян. Из них 27 процентов находятся в процессе планирования поездки, а 15 процентов уже купили билеты. Большинство опрошенных признались, что выбрали именно этот период, так как осенью более комфортная погода и нет сильной жары. Среди других причин — меньшее количество людей в туристических локациях и выгодные цены.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что бархатный сезон на юге России начался 6-7 сентября. По его прогнозам, в 2025 году он продлится дольше обычного и захватит первую декаду октября.