Названы сроки начала бархатного сезона на Черном море

Синоптик Вильфанд: Бархатный сезон на российских курортах начнется в выходные

На российских курортах близится бархатный сезон. О его сроках агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Бархатный сезон, по прогнозам синоптика, начнется на юге России в ближайшие выходные, 6-7 сентября. Со среды, 3-го числа, на Кубани ожидается небольшой спад температуры, однако она все еще будет держаться в районе плюс 25-30 градусов. Такие показатели превышают климатическую норму на 1-2 градуса, подчеркивает Вильфанд. В это время температура воды на черноморском побережье составит 25-26 градусов, что идеально подходит для купания. В 2025 году, как предполагает метеоролог, бархатный сезон продлится дольше обычного и захватит первую декаду октября.

Ближайшие дни в южных регионах России окажутся по-настоящему знойными. Столбики термометров в Краснодарском крае 2-3 сентября поднимутся до отметки в плюс 39 градусов, а в Ставрополье ожидается до 40 градусов жары.

В целом сентябрь в европейской части страны выдастся теплым. В начале осени температура превысит многолетнюю климатическую норму в Северо-Западном, Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах. Выше нормы показатели поднимутся также на севере Сибири.