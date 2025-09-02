Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:05, 2 сентября 2025Экономика

Названы сроки начала бархатного сезона на Черном море

Синоптик Вильфанд: Бархатный сезон на российских курортах начнется в выходные
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

На российских курортах близится бархатный сезон. О его сроках агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Бархатный сезон, по прогнозам синоптика, начнется на юге России в ближайшие выходные, 6-7 сентября. Со среды, 3-го числа, на Кубани ожидается небольшой спад температуры, однако она все еще будет держаться в районе плюс 25-30 градусов. Такие показатели превышают климатическую норму на 1-2 градуса, подчеркивает Вильфанд. В это время температура воды на черноморском побережье составит 25-26 градусов, что идеально подходит для купания. В 2025 году, как предполагает метеоролог, бархатный сезон продлится дольше обычного и захватит первую декаду октября.

Ближайшие дни в южных регионах России окажутся по-настоящему знойными. Столбики термометров в Краснодарском крае 2-3 сентября поднимутся до отметки в плюс 39 градусов, а в Ставрополье ожидается до 40 градусов жары.

В целом сентябрь в европейской части страны выдастся теплым. В начале осени температура превысит многолетнюю климатическую норму в Северо-Западном, Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах. Выше нормы показатели поднимутся также на севере Сибири.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили беспилотниками по многоэтажкам в Ростове-на-Дону. Момент взрыва в жилом доме попал на видео

    Названы десять бюджетных направлений для туризма в России

    Россиянка высмеяла идущих на СВО под влиянием жен бойцов и поплатилась

    ВС России открыли новый участок фронта в Харьковской области

    Стало известно о ходе зачистки Серебрянского лесничества российскими войсками

    Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры за чашкой чая

    Длительность бабьего лета в Москве спрогнозировали

    «Ливерпуль» потратил рекордную сумму в летнее трансферное окно

    Переехавшая в США блогерша раскрыла главную трудность

    Украинская ДРГ пыталась прорваться к российской границе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости