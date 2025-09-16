Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:55, 16 сентября 2025Силовые структуры

Российский экс-милиционер избежал наказания за расправу 26 лет назад

На Урале суд оправдал экс-милиционера, обвиняемого в убийстве
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

На Урале суд оправдал экс-милиционера, обвиняемого в расправе. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, суд на основании вердикта коллегии присяжных оправдал бывшего милиционера, который обвинялся в расправе, совершенной осенью 1999 года в Екатеринбурге.

По данным следствия, Антон Боровик, будучи оперуполномоченным Кировского РУВД, расправился с двумя подозреваемыми в незаконном обороте наркотиков. Он вместе с подельниками отвез их в лес, где тех пытали, а после — лишили возможности дышать. Тела спрятали в яме.

Присяжные признали недоказанным преступление, и обвиняемый был признан невиновным и отпущен в зале суда. Уголовное дело будет направлено следствию для установления причастных.

Ранее сообщалось, что спящему в поезде россиянину вонзили в спину нож.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы охотимся за вами!» Трамп пригрозил войной дружественной России стране. Когда и зачем он хочет начать боевые действия?

    На Украине рассказали о продвижении российских войск на последнем рубеже ВСУ в ЛНР

    В Кремле отвергли обвинения Румынии во влиянии на избирателей

    Обмундирование «Новатор» испытали на СВО

    ВСУ предрекли развал

    Российский экс-милиционер избежал наказания за расправу 26 лет назад

    Масштабы кадрового голода в России оценили

    Глава СВР Украины подготовил доклад на фоне ударов ВСУ по ЗАЭС

    Грибникам напомнили об уголовной ответственности за ряд нарушений

    Россиянам предсказали снижение ипотечной ставки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости