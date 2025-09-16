Российский экс-милиционер избежал наказания за расправу 26 лет назад

На Урале суд оправдал экс-милиционера, обвиняемого в убийстве

На Урале суд оправдал экс-милиционера, обвиняемого в расправе. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, суд на основании вердикта коллегии присяжных оправдал бывшего милиционера, который обвинялся в расправе, совершенной осенью 1999 года в Екатеринбурге.

По данным следствия, Антон Боровик, будучи оперуполномоченным Кировского РУВД, расправился с двумя подозреваемыми в незаконном обороте наркотиков. Он вместе с подельниками отвез их в лес, где тех пытали, а после — лишили возможности дышать. Тела спрятали в яме.

Присяжные признали недоказанным преступление, и обвиняемый был признан невиновным и отпущен в зале суда. Уголовное дело будет направлено следствию для установления причастных.

